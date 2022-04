The Day Before Tomorrow lost eerste namen: De Jeugd van Tegenwoordig vormt headliner

Brasschaat ‘s Ochtends is het een ontbijtbar, ‘s avonds een restaurant: horecaza­ken delen hetzelfde pand, hetzelfde personeel én dezelfde ingrediën­ten

De Bredabaan in Maria-ter-Heide (Brasschaat) is een nieuw horecaconcept rijker: twee ondernemers delen er niet alleen hetzelfde pand, maar ook hetzelfde personeel en waar het kan dezelfde ingrediënten. ‘s Ochtends kun je er terecht in Goodie Foodie van Wioletta Ozga, waarna het na sluitingsuur wordt omgetoverd tot restaurant Maison a Deux van Michel Salen (42). “Alleen ondernemen is een groot risico in deze tijden. Als je de kosten kan verdelen, is de stap veel makkelijker te zetten”, aldus het duo.

