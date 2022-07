The Day Before Tomorrow lanceert eigen kledinglijn met X collection Antwerp

BrasschaatDancefestival The Day Before Tomorrow slaat de handen in elkaar met het Antwerpse kledingmerk X collection Antwerp. Samen maken ze een eigen kledinglijn die vooral duurzaam moet zijn. De negende editie van het festival staat gepland op 27 augustus met onder meer De Jeugd van Tegenwoordig, DJ Licious, Regi en Nico Morano.

TDBT is een klassieker geworden in het Park van Brasschaat en met een eigen kledinglijn creëert het festival nog meer een eigen identiteit. DE TBDT X collection Antwerp zal bestaan uit hoodies, sweaters, t-shirts en accessoires en dat allemaal met centraal de ‘X’ en uiteraard de gekende kleuren van TDBT. Alles is opgebouwd rond Love, Hearts, Beats en Logomania. Marc Reijntjes van TDBT is in zijn nopjes. “Het is leuk om dit met een jong designbureau te doen”, vertelt Marc. “We proberen het ook verder te laten gaan dan festivalmerchandise. Bij ons geen vermelding van data en dergelijke zodat het een tijdloze collectie is en je het wanneer dan ook kan dragen.”

Unisex

X collection Antwerp draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. “We gaan niet over tot massaproductie”, zegt Laurent van der Male. “We produceren enkel op bestelling. Op die manier blijven we nooit met overschotten zitten. Heel de collectie is overigens ook gemaakt van organisch katoen. Die signature X staat voor de unisex approach. De fits zijn gemaakt voor m, v, x, gender fluïde. Haakt niet uit. We gaan voor al onze ontwerpen uit van creativiteit en ideeën. Niet van een bepaald geslacht. Vandaar ook de look: beetje boxy en oversized, maar toch stijlvol en comfortabel. Met de designs vertalen we de vibe van het festival naar de collectie.”

Ticketverkoop

De ticket sale voor TDBT loopt als een trein. De tweede wave van de gewone tickets is bijna uitverkocht en VIP-tickets- en tafels zijn al uitverkocht. Het open air festival van Brasschaat lijkt de ‘sold-out’ editie van 2021 dus te gaan bevestigen. “De Jeugd van Tegenwoordig stond al heel lang op onze wishlist. Eindelijk is het gelukt. Zo’n band zegt ook veel over ons festival. Wij hoeven niet enkel van die enorme namen te boeken om er een compleet feest van te maken. TDBT staat voor een toffe smeltkroes aan hits en ambiance, veel bekende nationale helden, special acts, her en der een klepper zoals DJVT én een top sfeertje in een schitterend groen kader. Iedereen kan bij ons komen feesten. Dat maakt TDBT tot zo’n uniek festival”, besluit organisator Marc Reijntjes.

De line-up verspreid over de vier stages bestaat onder meer uit De Jeugd van Tegenwoordig , Mystique, Regi & Paulien, Dave Lambert & Sakso, DJ F.R.A.N.K., DJ Licious, Niels Feijen, Nico Morano, Maxim Lany, Ronny Retro, Thang, Yves de Ruyter, Nick Bril, DJ Makasi, We are 1984, Lovely, Louis Louis Delafaille, Zoey Hasselbank, Tom Fieldd, Zeen & Meyer, Kungfu Gang, Gomorris, Neon.

Tickets en info www.thedaybeforetomorrow.be en over de kledinglijn op www.xcollectionantwerp.com/pages/tdbt-x-collection-antwerp

