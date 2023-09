Nieuw wijkgezond­heids­cen­trum op Kiel biedt gratis gezond­heids­zorg aan

In de Berendrechtstraat op het Kiel vindt vrijdag een groot openingsfeest plaats van het nieuwe Wijkgezondheidscentrum Zuidrand. Het centrum verhuisde in februari vanuit een verouderd gebouw naar een gloednieuwe locatie, en biedt er gratis eerstelijnszorg aan voor inwoners van het Kiel, Valaar of de Tentoonstellingswijk.