Groen protes­teert tegen vrachtver­keer in woonwijken: “Trucks verbieden rechts af te slaan op niet-conflict­vrije kruispun­ten”

Na verschillende, recente, fatale dodehoekongevallen met vrachtwagens, voert oppositiepartij Groen actie tegen vrachtverkeer in Antwerpse woonwijken. “Op termijn willen we af van vrachtverkeer in Antwerpse woonwijken, laat het in afwachting truckers verboden zijn rechts af te slaan bij niet-conflictvrije kruispunten.”