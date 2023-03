Stakend personeel houdt Delhaize Brasschaat dicht: “Harder werken voor kwart minder loon”

Delhaize wil al haar 128 winkels in eigen beheer verzelfstandigen. Dat leidde dinsdag tot spontane stakingen bij het personeel. De misnoegde werknemers houden ook woensdag het filiaal in Brasschaat nog gesloten.

Wie woensdag inkopen wilde doen in de Delhaize van Brasschaat, was eraan voor de moeite. De parking langs de Leopoldslei was afgesloten met palletten. Een rijtje winkelkarren blokkeerde dan weer de schuifdeuren van de toegang ter hoogte van de Bredabaan. Enkele klanten liepen de versperring woensdagmiddag voorbij, maar ze werden vervolgens teruggefloten door de stakende personeelsleden, die ook een aanmoediging kregen. “Goed staken! Jullie hebben groot gelijk”, riep een passerende vrouw hen toe.

Quote Acht jaar geleden hebben we al sterk moeten inleveren, zodat we weer een gezond bedrijf zouden worden. En nu dit. Boze werknemers , Delhaize Brasschaat

Vaarwel, premies

Die steun doet de werknemers zichtbaar deugd. Het nieuws dat Delhaize ook hun supermarkt aan een zelfstandige uitbater wil overlaten, valt hen zwaar. “We moesten het dinsdag zelf via sociale media, de krant of de radio vernemen. Acht jaar geleden hebben we al sterk moeten inleveren, zodat we weer een gezond bedrijf zouden worden. En nu dit. Vanaf 11 uur hebben we dinsdag het werk neergelegd”, zuchten enkele werknemers van Delhaize Brasschaat. “Volgens onze berekeningen zullen we een kwart minder loon krijgen. Geen maaltijdcheques meer. Geen premies meer voor late uren of eindejaar bijvoorbeeld. Ook op zondag zullen we waarschijnlijk open zijn. Wellicht zullen we zelfs harder moeten werken voor een kleiner loon.”

Wie woensdag wilde gaan winkelen bij Delhaize Brasschaat op de Bredabaan, was eraan voor de moeite

Het eerste half jaar verzekert Delhaize dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden. “Daarna zal de zelfstandige uitbater ons een contract aanbieden. Dat zal te nemen of te laten zijn. Als je dat weigert, heb je immers geen recht op een ontslagpremie of een opzegtermijn. Bovendien had Delhaize heel wat van ons een premie van 2.000 euro beloofd als we al 25 jaar bij Delhaize werkten. En zelfs 4.000 euro indien we er 35 jaar aan de slag waren. Dat zouden heel wat van ons bij ons pensioen krijgen. Ook daar zullen we naar kunnen fluiten.”

Doorstaken?

Hoe lang Delhaize Brasschaat nog dicht blijft? “Zeker tot en met woensdagavond. Daarna valt het af te wachten hoeveel personeelsleden nog willen voortdoen. Enkelen zijn blijven doorwerken. Daarvoor hebben we alle begrip. Sommigen zijn immers alleenstaand of hebben het financieel niet breed. Dan is staken wel een aderlating”, horen we. “Door te staken hopen we toch nog een ontslagpremie uit de brand te slepen. Plus maaltijdcheques.”

De parking is afgesloten met palletten

Winkelkarren blokkeren de ingang aan de Bredabaan

De Delhaize in Brasschaat

Winkelkarren blokkeren de ingang aan de Bredabaan

