Spookt het bij parfumerie Ici Paris XL? “Elke keer met kerstmis hangt er een brandgeur”

BrasschaatWat er aan de hand is met de branddetectie in Ici Paris XL op de Bredabaan begrijpt niemand. De afgelopen vier jaar moest de brandweer al 6 keer uitrukken voor een brandgeur. En telkens is dat rond kerstdag. Zaterdagmiddag was het ook weer zover.