Speel potje pannavoetbal in Gemeentepark

Een echt wedstrijdje pannavoetbal wordt gespeeld in een volledig omheinde kooi met twee goaltjes. Als je 1 tegen 1 voetbalt, is de speeltijd drie minuten. In het geval van 3 tegen 3 is dat 2 keer 3 minuten. Het doel van de wedstrijd is een ‘panna’ te scoren: speel de bal door de benen van je tegenstander en blijf na deze actie in balbezit. Als er een panna gemaakt wordt, is de wedstrijd meteen afgelopen. Indien er geen panna gescoord wordt, wint de speler of ploeg met het meest aantal doelpunten. Een aantal extra regels: niet scoren vanop eigen helft, vrije trappen worden genomen binnen drie seconden en de tijd wordt niet stilgezet voor overtredingen of ander oponthoud.