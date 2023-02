Sparren rond jachtpaviljoen in Gemeentepark van Brasschaat geveld door schorskever

Bewakings­agent die eerder vrijgespro­ken werd, krijgt nu toch vier jaar cel voor hulp bij cocaïne-in­voer

Het hof van beroep in Antwerpen heeft Mehmet Ü. (33) uit Hoboken veroordeeld tot vier jaar cel en 16.000 euro boete voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 455 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Hij werkte als bewakingsagent op kaai 1742 en had camera’s weggedraaid. In eerste aanleg was hij nog vrijgesproken.