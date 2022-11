‘Sintelligente brievenbus’ helpt goedheilig man brieven en tekeningen te bekijken in Brasschaat

BrasschaatSinterklaas komt op zaterdag 26 november naar Brasschaat. De goedheilig man uit Spanje neemt alle brieven en tekeningen dit jaar in ontvangst via zijn ‘Sintelligente brievenbus’. Kinderen die op voorhand een foto van zichzelf verkleed als Sint of Piet insturen, maken kans om in het treintje te mogen meerijden tijdens de stoet.

Sinterklaas houdt halt aan het shoppingcenter Patio Donk van 10.30 uur tot 11.30 uur. Daarna brengt hij een bezoek aan de Royal Park Tennis Club van 12.15 uur tot en met 13 uur. Vanaf 14 uur vormt het Kasteel van Brasschaat het decor voor het Sint-dorp met spelletjes, animatie, een hapje en een drankje. De Sint zelf vertrekt op datzelfde uur ter hoogte van de Prins Kavellei voor een stoet over de Bredabaan tot aan de Zegersdreef. Vanaf 16 tot en met 18 uur kunnen kinderen tot en met acht jaar de Sint ontmoeten in het kasteel. Een plekje reserveren doe je via de webshop van de gemeente Brasschaat.

Op elke stop kunnen kinderen een brief of tekening deponeren in de ‘Sintelligente brievenbus’, die professor ‘De Wijze’ van de Sinternationale universiteit voor Sinterklaas ontworpen heeft. Als je iets in de slimme brievenbus stopt, zal die de kinderen automatisch trakteren op een originele reactie. Aan de hand van een QR-code kan je zelfs volgen wanneer je tekening of brief bekeken is.

Jachthoornblazers

Sinterklaas neemt zowel Zwarte Pieten als roetveegpieten mee naar Brasschaat. Naast Hoofdcontrolepiet zullen eveneens reporter ‘Paparazzopiet’ en hygiëne-inspecteur ‘Propere Piet’ aanwezig zijn. Professor Suikerbuik laat dan weer zijn nieuwste snoepjes aan de kinderen proeven. Voor extra beleving zorgen professionele sfeermakers De Lachgasten en Dansstudio Pivolté. De muzikale noot neemt de Koninklijke Jachthoornkring ‘Jagermeesters van Sint-Hubertus’ uit Brasschaat deze keer voor haar rekening.

Een indrukwekkend hoogtepunt van het bezoek van Sinterklaas aan Brasschaat vormt ongetwijfeld de stoet over de Bredabaan. Kinderen kunnen die parade op een extra bijzondere manier ervaren vanuit een treintje. Al zijn de plaatsen daarin beperkt. Daarom heeft het lokaal Sintcomité een wedstrijd uitgeschreven. Kinderen kunnen tot 21 november een foto insturen van zichzelf verkleed als Sint of Piet. Daaruit worden 30 winnaars gekozen, die samen met een begeleider in het treintje mogen plaatsnemen. De gelukkigen worden op 22 november bekendgemaakt in een extra Sinterklaasjournaal.

