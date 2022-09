Servitudeweg tussen Wandeleerlei en Donksesteenweg of niet ?

Uitstel

Maar Brasschaat 2012 vind dat toch wel vreemd “Wij hebben de bijlagen met veel aandacht doorgelezen en de conclusie van zijn fractie was dat de bewijskracht dat het openbaar gebruik van 30 jaar en meer nagenoeg geleverd werd. Er was zelfs een notarisakte bij van 1958 waarin er sprake was van de servitudeweg en het recht om deze te gebruiken. Langs de andere kant vinden we het ook spijtig dat we zo een lijvig dossier niet vroeger konden inkijken. In de zomer is er geen commissie geweest. Daarom vroegen we om het agendapunt in te trekken en later opnieuw te behandelen. Wij hopen dat er volgende keer een beslissing zal genomen worden in het algemeen belang en niet in het belang van een paar privé-initiatieven.”