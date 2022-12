Schaatspret dankzij vrieskou? In Brasschaat mag je ijs niet betreden

De aanhoudende vrieskou doet beken, waterlopen en vijvers dichtvriezen. De gemeente Brasschaat herinnert eraan dat het op haar grondgebied niet toegestaan is op het ijs te komen. Dat geldt ook voor de bekkens in de Frilinglei en de Baillet-Latourlei. “Het ijs betreden en/of schaatsen is dus te allen tijde verboden”, klinkt het.