Schaatsbaan te duur door hoge energieprijzen? Dan maar rolschaatspiste op winterdorp

BrasschaatHet brasSCHAATST Winterdorp maakt zijn doorstart als Winterdroom Brasschaat. Vanaf 2 december kan je vijf weken lang op de evenementenweide van het Brasschaats Gemeentepark komen genieten van hapjes en drankjes in een gezellige wintersfeer. Een rolschaatspiste vormt een origineel alternatief voor de schaatsbaan, die door de hoge energieprijzen onhaalbaar geworden was.

Na tien jaar geeft Philip Wauters de fakkel door aan de 29-jarige Eli Verheyen van Laagwater, dat sinds 2018 escape rooms en creatieve evenementen bedenkt in Brasschaat en omstreken. Die overdracht betekent niet zozeer een totaal ander concept. “Zoals vertrouwd zetten we in op een gezellig en sfeervol concept”, verzekert Verheyen. “We blijven nauw samenwerken met onze lokale partners. Zeven Brasschaatse horeca-uitbaters zullen kwaliteitsvolle food- en drinkstanden uitbaten op Winterdroom. Ook de winterkermis zal opnieuw present tekenen in het geheel.”

Al zal het ontbreken van de schaatspiste toch wel een grote verandering zijn. “Na nauw overleg heeft de gemeente beslist geen schaatspiste op te stellen komende winter. Begrijpelijk, want de energiekost daarvan is enorm groot. Dat zou in deze tijden geen juist signaal vormen. Met de rolschaatspiste slaan we een nieuwe weg in. De sport heeft een breed bereik en is voor iedereen toegankelijk. Je kan zelfs door een feeërieke lichttunnel skaten, wat zorgt voor extra beleving.”

Belgische WK-wedstrijden op groot scherm

Ook voetballiefhebbers zullen aan het juiste adres zijn. “We openen pas na de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. Al rekenen we op een glansprestatie van de Rode Duivels en zullen we klaar zijn de Belgische matchen vanaf de achtste finale op groot scherm uit te zenden.”

Achter de schermen kan Eli Verheyen nog rekenen op steun en advies van Philip Wauters. “Ik blijf het evenement op de achtergrond volgen. Daarnaast blijf ik actief met onze evenementenlocaties Barn64, het Nieuwithof en binnenkort ‘t Oud Gemeentehuis in Kapellen.”

Winterdroom Brasschaat start op vrijdag 2 december en loopt tot zondag 8 januari. Op die slotdag is het de nieuwjaarsdrink voor de inwoners van Brasschaat. De nieuwjaarsreceptie voor de gemeentediensten heeft de dag erop nog plaats.

