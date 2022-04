‘s Ochtends is het een ontbijtbar, ‘s avonds een restaurant: horecazaken delen hetzelfde pand, hetzelfde personeel én dezelfde ingrediënten

BrasschaatDe Bredabaan in Maria-ter-Heide (Brasschaat) is een nieuw horecaconcept rijker: twee ondernemers delen er niet alleen hetzelfde pand, maar ook hetzelfde personeel en waar het kan dezelfde ingrediënten. ‘s Ochtends kun je er terecht in Goodie Foodie van Wioletta Ozga, waarna het na sluitingsuur wordt omgetoverd tot restaurant Maison a Deux van Michel Salen (42). “Alleen ondernemen is een groot risico in deze tijden. Als je de kosten kan verdelen, is de stap veel makkelijker te zetten”, aldus het duo.

Beide uitbaters beschikken over de nodige ervaring. Een achttal jaar geleden introduceerde Wioletta de Amerikaanse pancakes in Antwerpen met haar lunch- en ontbijtbar Goodie Foodie op de Vrijdagmarkt. Ook bagels zijn er populair. Met Smoke On Wheels heeft Michel zijn eigen cateringbedrijf voor barbecue in de Amerikaanse stijl. Ze leerden elkaar kennen in Zuid-Frankrijk, toen Michel op bezoek kwam bij de partner van Wioletta. “Tijdens een etentje zijn we over onze eigen ondernemingen beginnen praten. Heel de nacht hebben we doorgebabbeld. ‘It started as a joke’, maar ‘s morgens waren we al het idee van twee horecazaken onder één dak aan het uitwerken”, zegt Michel.

Open keuken

“In Antwerpen zit Goodie Foodie altijd vol. Ik kan daar niet meer uitbreiden. Al zit ik niet graag stil of vast”, vertelt Wioletta. Ze twijfelde dan ook niet toen Michel het leegstaand pand op de hoek van de Bredabaan, de Brechtsebaan en het Zegeplein in Maria-ter-Heide voorstelde als gedeelde locatie. “Ik woon al elf jaar in Maria-ter-Heide. Er is hier toch wel nood aan een eetgelegenheid”, aldus Michel. “Op amper drie weken tijd hebben we het hier eigenhandig ingericht. Het wat industrieel en trendy interieur met een open keuken past zowel bij het concept van Goodie Foodie als dat van Maison a Deux. We hebben 24 plekjes.”

Quote We gebruiken heel wat dezelfde producten. Al bereiden we die op een andere manier. Je moet daarbij inventief zijn. Met een tomaat of avocado kan je heel veel doen Wioletta en Michel

Bagels als hamburgerbroodjes

Het aanbod van Goodie Foodie in Antwerpen wordt doorgetrokken naar Brasschaat. Maison a Deux focust zich op het Amerikaanse idee van surf en turf. Het restaurant laat de kaart wat variëren, al baseert ze zich steeds op de menu van de ontbijt- en lunchbar. “We gebruiken heel wat dezelfde producten. Al bereiden we die op een andere manier. Je moet daarbij inventief zijn. Met een tomaat of avocado kan je heel veel doen”, klinkt het. “De hamburgerbroodjes van Maison a Deux zijn bijvoorbeeld de bagels van Goodie Foodie. Als de bagels met zalm het heel goed doen, gaat zalm ook terugkomen in de voorgerechten bij het diner. We willen zo weinig mogelijk verspillen.”

Terwijl je kan komen ontbijten en lunchen van maandag tot en met vrijdag en op zondag, is dineren enkel mogelijk op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. Vooral vrijdag en zondag is de organisatie dus cruciaal. “We voorzien steeds een aantal uur pauze. Op vrijdag sluit Goodie Foodie bijvoorbeeld om 15 uur, waarna Maison a Deux opent om 18 uur. De mise-en-place voor de avond start al wel omstreeks 14 à 15 uur. We delen ook het personeel, wat maakt dat zij soms tijdens de dag al wat kunnen voorbereiden.”

Trendsetter

Of Wioletta en Michel denken dat hun concept, Funkelicious gedoopt, ingang zal vinden in de horecawereld? “Het is een primeur. We denken wel dat we een economische trendsetter kunnen zijn. In het begin zijn er steeds wat kinderziektes, al merken we dat er nog meer voordelen aan zijn dan dat we oorspronkelijk dachten”, zeggen ze. “We zijn zelf trouwens al bezig aan het volgende concept. Funkelicious stopt hier zeker niet, want we zitten nog boordevol ideeën.”

Volledig scherm Michel en Wioletta © emz

Volledig scherm De bar © emz

Volledig scherm Een trendy interieur © emz

Volledig scherm © emz