Ruiterhal opnieuw stabiel: renovatie kan starten

Merksem Moeder van 11-jarige Firdaous schrijft emotioneel bericht: "Deze pijn is ondraag­lijk”

Maandagavond verloor de 11-jarige Firdaous E.J. het leven na een beschieting van een woning in de Nieuwdreef in Merksem. De feiten kaderen wellicht in de drugsoorlog die Antwerpen al maanden teistert. Haar moeder reageert voor het eerst in een bericht dat op Facebook wordt gedeeld. “Ik vraag om te blijven bidden voor mijn lieve dochter.”

11 januari