Rolschaatsbaan omgeven door sfeervolle kerstchalets opent vrijdag: “De hype is aan het terugkomen”

Schilde Nieuw zebrapad over Turnhoutse­baan richting ‘t Parkske: “Meest dringende plek”

Een zebrapad is onlangs aangelegd over de Turnhoutsebaan in Schilde richting ‘t Parkske. Groen Schilde vroeg zich de vorige gemeenteraad af waarom dat ook niet op andere plekken op de drukke weg mogelijk is. “Dat zal besproken worden in kader van de heraanleg van de Turnhoutsebaan”, aldus mobiliteitsschepen Olivier Verhulst (Open Vld).

30 november