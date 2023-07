Zoey (25) uit Brasschaat doet gooi naar kroontje van Miss België

Nog 220 dames zijn in de running voor de titel van Miss België 2024. De 25-jarige Zoey Vervoort mag de eer van Brasschaat verdedigen. Met haar deelname wil de begeleidster van patiënten in de psychiatrie ook aandacht vragen voor “mensen die in de maatschappij maar al te vaak over het hoofd wordt gezien.”