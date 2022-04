Provincie geeft verkavelingsvergunning voor aangepast scholenproject

BrasschaatHet lokaal bestuur van Brasschaat heeft plannen voor twee moderne scholengebouwen, een multifunctioneel paviljoen, een sporthal en tachtig wooneenheden in wijk Kaart. De aangepaste verkavelingsaanvraag voor het ‘Scholenproject Kaart’ heeft zopas groen licht gekregen van de provinciale deputatie. De actiegroep ‘De Kaart rond Tafel’ gaat in beroep.

De gemeente wil de gebouwen van de gemeentelijke basisschool Giko/Gilo Kaart vernieuwen. Vlakbij bevindt zich ook de De Vlinder, die eveneens toe is aan een moderne leeromgeving. Zo raakte ook de vrije basisschool betrokken in het vernieuwingsproject. Ze zouden een gemeenschappelijke sporthal krijgen. De refters van de gemeenteschool zullen zo ingericht worden dat ze ook als polyvalent paviljoen gebruikt kunnen worden. In functie van de budgetneutraliteit worden er wooneenheden voorzien in het Scholenproject Kaart, wat tegelijkertijd een antwoord moet bieden aan de grote druk op de Brasschaatse woonmarkt.

Een verkavelingsvergunning is een eerste belangrijke stap voor projectontwikkelaar Van Roey om het projectgebied om een juiste manier in te delen. De eerste aanvraag werd aan het einde van vorig jaar ingediend. Al stootte het ambitieus project op weerstand van buurtbewoners, die zich verenigden in de vzw ‘De Kaart rond Tafel’. De actiegroep ging dan ook in beroep tegen de verkavelingsvergunning.

Volledig scherm Luid protest tegen Scholenproject Kaart © Toon Verheijen

Minder woningen

Van Roey besloot de aanvraag aan te passen. “Er werd maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de buurt en de provinciaal omgevingsambtenaar”, klinkt het bij de gemeente. “Heel wat tegemoetkomingen zijn geconcretiseerd: minder bouwlagen, minder woningen en meer parkeerplaats per woongelegenheid. Ook werd een herschikking van een aantal loten, meer openbare ruimte en een aanpassing in minimale tuindiepte voorzien. De nieuwe aanvraag komt verder tegemoet aan de bezorgdheid van de buurt om extra drukte bij het gebruik van de sporthal en het paviljoen. Er is duidelijk gestipuleerd dat in de toekomst er énkel lokale activiteiten zullen doorgaan, zoals nu eveneens het geval is.”

Sporthal en paviljoen niet tegelijk in gebruik

De aangepaste verkavelingsaanvraag werd begin dit jaar ingediend. De bestendige deputatie van de provincie heeft een vergunning verleend. Al hangen daar nog wel enkele voorwaarden aan vast. “De sporthal mag niet gelijktijdig met het paviljoen gebruikt worden, een gegeven waarmee de aanvrager op voorhand al akkoord mee zou gaan, moest die opgelegd worden. De deputatie stelt daarnaast dat de grond voor openbaar domein kosteloos terug naar de gemeente moet en dat alle voorschriften van onder andere brandweer, Pidpa en Agentschap Natuur en Bos gevolgd moeten worden.”

“De goedkeuring stemt ons tevreden”, luidt het bij het lokaal bestuur. “Het bewijst dat het toekomstgericht project met pluspunten als inbreiding, deelmobiliteit en moderne scholen een plek verdient in een innoverende gemeente. Ongetwijfeld zal het haar meerwaarde tonen in de toekomst.”

Te grootschalig

Minder euforisch is ‘De Kaart rond Tafel’. “Ergens hadden we het zien aankomen. Al zijn we verrast dat de deputatie de vernietigende adviezen van de provinciale omgevingsambtenaar en al die bezwaren naast zich neerlegt”, reageert Raf Van Gestel. “Voor ons is het project nog steeds te grootschalig. Het gaat zorgen voor mobiliteitsproblemen en drukte. De woningen die ingeplant zouden worden in de wijk, zijn van een heel ander type dan wat er al staat. Daarenboven kan de sporthal in de toekomst misschien toch nog bovenlokaal ingezet worden, want de dimensies zijn niet veranderd. Wij hebben besloten verdere stappen te zetten en beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

“We vinden het daarenboven vreemd dat derde partijen betrokken zijn in de verkavelingsvergunning. Je hebt er als aanvrager geen vat op dat de sporthal en het paviljoen niet tegelijk gebruikt zouden worden. Datzelfde geldt voor de deelauto’s.”