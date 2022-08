Prinsen & Prinsessen heeft nieuwe stek: “Voortaan ook kledij voor wat oudere kinderen”

De oorspronkelijke baby- en kinderwinkel ‘Prinsen & Prinsessen’ werd in 2013 geboren onder impuls van Roosje Poesen (33). De vroedvrouw van opleiding verkocht kleertjes voor kinderen van 0 tot 6 à 8 jaar. Ouders in wording konden er ook hun geboortelijst komen leggen. “Het is belangrijk alles op tijd binnen te hebben. We werkten voor de babyspullen echter met verschillende leveranciers. Sinds de corona verliep dat niet altijd even goed”, vertelt Roosje. “Daarenboven is het veel administratief en avondlijk werk. Dat is niet ideaal, want ik heb momenteel twee jonge kindjes: Jérome van bijna één jaar oud en Joséphine van bijna drie jaar oud. Daarom zijn we met de geboortelijsten gestopt.”

Aan de overzijde van de Bredabaan vond Roosje een iets kleiner pand. “Voor al die bedjes en kinderwagens hebben we geen ruimte meer nodig. We gaan ons enkel nog op kledij en accessoires toeleggen. Waar we daar in de vorige winkel een 100 à 120 vierkante meter voor hadden, is dat hier wel het dubbele. Voortaan hebben we ook kledij voor de wat oudere kinderen tot en met twaalf jaar. Zo kunnen we meer meegroeien met onze klanten. De stoerdere meisjes en jongens hoeven niet meer door een babywinkel alvorens ze hun gading vinden. We hebben de ‘junior’-hoek vooraan ingericht.”

Webshop op komst

De wat vooraanstaandere merken zoals Il Gufo, Ralph Lauren, Moncler en Stone Island zijn te vinden in de stijlvolle winkel. Veel licht, leuke presentatiemeubels en ook gezellige zithoekjes zorgen voor een aangename sfeer. Of Prinsen & Prinsessen niet te veel moet opboksen tegen online shoppers? “We zitten in het wat hogere segment. Dan komen klanten graag nog naar een fysieke winkel. Ze willen het kledingstuk graag eerst zien en voelen alvorens ze overgaan tot de duurdere aankoop. Al gaan wij binnenkort ook een webshop starten”, besluit Roosje.

Prinsen & Prinsessen, Bredabaan 148, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10-12 & 13-18u; woensdag: 13-17u; zaterdag: 10-17u. Zondag en maandag gesloten.

