Politiezones Brasschaat en Kapellen extra alert na feiten van zinloos geweld tegen minderjarigen: “Aantal verdachten in het vizier”

Het zijn berichten die helaas tijdens elke schoolvakantie wel eens opduiken en zeker wanneer het beter weer wordt, maar vrijdagnamiddag en avond was het zowel in Kapellen en Brasschaat weer prijs. “Mijn zoon van 12 is vrijdag zonder reden op de grond gegooid door twee grotere jongens en dan gestampt. Hij was gewoon samen met enkele vrienden op het pleintje aan de bibliotheek. Ons hart brak ook toen er ook nog beelden opdoken”, zegt een van de ouders. De beelden lijken ondertussen niet meer te vinden, maar de politie neemt de feiten wel serieus. “We werken al een tijdje op een aantal hotspots zoals het Dorpsplein en de watertoren”, zegt commissaris Tom De Gent van de politiezone Noord. “Dergelijk geweld kunnen we niet tolereren. Rondhangen kan op zich geen kwaad, maar als er slachtoffers zomaar in elkaar geslagen worden, moeten we ingrijpen.”

Kort op de bal

Wapens

Ook in Brasschaat dook er vrijdagavond een geval op van zinloos geweld tussen minderjarigen. Een fenomeen dat daar niet helemaal nieuw is, want twee jaar geleden waren er in het Gemeentepark- toen wel rond de eindejaarsperiode – al eens incidenten. Vrijdagavond ging het om vier tieners die werden aangevallen door andere jongeren waarbij er zelfs sprake was van wapenvertoon. “Wij hebben sinds eind maart twee meldingen/klachten gekregen”, zegt Julie Mampuy van de politiezone Brasschaat. “Dus we sturen er zeker extra patrouilleploegen langs en doen extra controles. We willen echter vooral een oproep doen naar ouders of andere jongeren: in plaats van het op sociale media te zwieren kunnen ze beter echt melding of klacht komen indienen. Dat is ook de enige manier waarop we echt met een doorgedreven onderzoek kunnen starten. We hebben ondertussen wel wat verdachten geïdentificeerd en er zijn zelfs gsm’s in beslag genomen waarop beelden staan. Maar onze oproep blijft: kom het meteen melden.”