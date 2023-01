Politie klist drugsdealer, onderzoeksrechter plaatst hem onder elektronisch toezicht

Schoten Butchery Jef opent ont­bijtroom: “Aanschui­ven aan vers bereid, bourgon­disch buffet”

Ontbijtliefhebbers krijgen er een gezellig adresje bij, want Butchery Jef opent vrijdag de deuren van ‘More By Butchery Jef’. In de ontbijtzaak achter de slagerij op de Paalstraat in Schoten kan je naar hartenlust genieten van een rijkelijk buffet. Het zaaltje is ook te huur voor allerhande evenementen en kleine feestjes.

