Politie klist drugsdealer: 50 dosissen en 1.120 euro cash op zak

Brasschaat Ruben Van Gucht huldigt strafste Brasschaat­se sporters

Op vrijdag 3 maart is het zover: gemeente Brasschaat zet haar sportievelingen in de bloemetjes tijdens het Sportgala. Het publiek kreeg tijd tot zondag 12 februari om haar stem uit te brengen. Nu is het dus enkel nog afwachten om te weten welke sportclubs en sporters er in de prijzen zullen vallen. Presentator van dienst is Sporza-journalist Ruben Van Gucht.