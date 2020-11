Politie Brasschaat betrapt minderjarige en elf anderen op lockdownfeestje in motel

Kapellen Guinelli goochelt online verder: “Nu het publiek de show kan herbekij­ken, moeten trucs volledig waterdicht zijn”

6 november Door de lockdown zien ook goochelaars talloze fysieke optredens in het water vallen. Gunther Guinée (50) alias ‘Guinelli’ uit Kapellen blijft via videoconferenties goochelshows geven. En dat valt in tijden van corona duidelijk in de smaak. “Het is sinds deze week echt aan het ontploffen. Ik doe wel dagelijks een show”, vertelt hij.