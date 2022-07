Perron Noord opent ijssalon en geeft eerste 1.000 ijsbollen gratis

Goed nieuws voor liefhebbers van lekkere ijsjes. Bistro Perron Noord beschikt voortaan over een ijssalon in zijn buitenbar. Daar kan iedereen komen smullen van vijftien verschillende smaken ambachtelijk gemaakt ijs. In het aanbod zitten alle gekende smaken, maar je kan er ook kennismaken met Kinderbueno- of Oreo-ijs.