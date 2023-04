Overwegend bewolkt in Brasschaat vanochtend

Auto rijdt tegen boom op Bredabaan: bestuurder in levensge­vaar

Op de Bredabaan in Brasschaat is in de nacht van maandag op dinsdag een bestuurder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zwaar ongeval. Ter hoogte van het Van der Valk Hotel Dennenhof verloor de chauffeur vermoedelijk de controle over het voertuig, waarna het zich te pletter reed tegen een duiker.