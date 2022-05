Optredens, open lessen en instrumentenmarkt: muziek- en woordacademie pakt uit met eigen festival

De gemeentelijke academie voor muziek en woord Brasschaat-Kapellen organiseert komend weekend een heus festival. Van kamermuziek over bigband tot dj-mixen en theater: je kan komen genieten van optredens in alle stijlen en vormen, gebracht door de minder ervaren en ervaren leerlingen. Verder kan je open lessen, open repetities of try-outs bijwonen, een instrumentenmarkt bezoeken, langsgaan in de pop-upbar of de kleine honger stillen aan de foodtruck. Het evenement heeft plaats aan de academie voor muziek en woord op de Ploegsebaan 144 en omgeving in Brasschaat. Meer informatie via www.academiebrasschaat.be/festival.