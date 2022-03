Nieuw chefduo moet bistro en catering in viswinkel van JEAN sur MER naar hoger niveau tillen

Brasschaat/EkerenViswinkel JEAN sur MER The Shop in het shoppingcenter Donk Patio in Brasschaat op de grens met Ekeren pakt sinds deze week uit met een gloednieuw bistromenu en een ruimer traiteuraanbod. De bereiding ervan is in goede handen bij chefs Peter Vlyminck (38) en Johan Loos (47) uit Mariaburg. “Ik denk dat vooral de dorade op houtskool net als de dagschotel gaat aanslaan”, aldus Vlyminck, tevens zaakvoerder van JEAN sur MER.

JEAN sur MER is vooral bekend van haar foodtrucks. Einde februari van vorig jaar opende de verse vishandel ook een winkel in Brasschaat. Die beschikt ook over een gezellige eetruimte, al lag de focus het afgelopen jaar vooral op de vistoog. Daar komt nu verandering in. JEAN sur MER The Shop heeft immers chefs Peter Vlyminck en Johan Loos aan boord gehaald. Terwijl Vlyminck vroeger chef was van Antwerps restaurant De Godevaart, was Loos dat in het voormalig restaurant Klein Constantia in Brasschaat. Samen hebben ze vroeger twee pop-ups gerund. Beiden zijn daarenboven vertrouwd met JEAN sur MER: Vlyminck is de stuwende kracht achter het JEAN sur MER Harbor Café onder de Antwerpse kathedraal en Loos stond al in de foodtrucks.

Tapas

De bistrokaart is stevig vernieuwd. “We kregen van vele klanten de vraag naar verfijnder eten. Daar hebben we op ingespeeld”, duidt Kegels. De fruits de mer en klassiekers zoals kibbeling en garnaalkroketten blijven op het menu. Ze zijn aangevuld met tapas waaronder gamba en sardine tosta. Ook krokante broodjes versterken het aanbod. De dagschotel is eveneens een nieuwkomer. Daaraan wordt steeds een andere wijn gekoppeld, waar de viswinkel voor samenwerkt met wijnhandel Basalt. en Wijnschuur Oud Antwerpen uit Brasschaat. “Tot het gamma behoren ook nog een hele kreeft op houtskool en een dorade op houtskool met waterkers, ui en shitake. We maken van JEAN sur MER een zaak van niveau waarover gesproken zal worden”, vertellen de chef-koks. “De briochebroodjes, kibbeling en andere gerechten zijn voortaan ook in afhaalvorm verkrijgbaar”, aldus Loos

Fruits de mer-feest

Het assortiment bereide maaltijden bestaat uit enkele standaardtoppers, aangevuld met variërende schotels geïnspireerd op het dagelijks aanbod zoals de vangst van de dag op Zuid-Amerikaanse wijze. Die zijn te verkrijgen in kleine en grote porties, voorverpakt of vers opgeschept. “Nieuw is dat we voor feesten onze gerechten in grote aantallen kunnen maken”, zegt Vlyminck. “De bistro kan je op zondag afhuren voor een privéfeest met zeevruchten”, vertelt Kegels nog.

JEAN sur MER The Shop, Donksesteenweg 212, Brasschaat. Open dinsdag-vrijdag (9.30-18u), zaterdag (9-18u) en zondag voor privéfeesten. De bistro sluit om 17 uur. Reserveren kan via theshop@jeansurmer.be of 0032 3 336 80 81.

Hele kreeft

Gravad Lax

Peter Vlyminck dresseert de Gravad Lax