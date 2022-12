Natuurvereniging wil Klein en Groot Schietveld zo snel mogelijk verbonden zien

GroenRand ziet de bouwwoede in Vlaanderen als grote bedreiging voor de open ruimte. “Dankzij de bouwshift vanaf 2040 zouden geen nieuwe woningen meer mogen komen op open ruimte”, vertelt GroenRand-coördinator Dirk Weyler. “Al lijkt die onhaalbaar en onbetaalbaar door de compensatieregeling. Met de huidige vrijblijvendheid laten we toe dat belangrijke natuurverbindingen dichtslibben. Vlaanderen moet zelf meer de regie nemen en zich vooral focussen op een snelle uitrol van de bouwshift die prioritair gericht is op corridors die natuurgebieden in verbinding brengen.”

Restanten van Kempens heidelandschap

“Al is op verschillende kaarten te zien dat de Kalmthoutse Heide niet verbonden is met de Schietvelden. Die verbinding is echter noodzakelijk bij de realisatie van het toekomstig Nationaal Park. Voor een natuurverbinding tussen het Klein en het Groot Schietveld is nog een laatste kans in het uiterste puntje van de Bredabaan/Essensteenweg. Door de hoge druk van verkavelingen zijn nog maar enkele openingen aanwezig. Die zijn essentieel moest er infrastructuur komen om migrerende diersoorten te faciliteren. Als er niet snel ingegrepen wordt, dreigt die laatste kans op connectie verloren te gaan. Binnen het project ‘De Nieuwe Rand’ is die verbinding opgenomen als aparte onderzoeksstudie. Die is bijna afgerond. Al moet er wel snel initiatief genomen worden om bepaalde percelen te vrijwaren, zodat er voor die broodnodige groene doorgang gezorgd kan worden.”