Na faillissement houdt baby- en kinderwinkel uitverkoop

Zoersel Eerste soloplaat van dj Zenne raakt gevoelige snaar: “Ik heb mijn ex-vrien­din moeten leren loslaten”

Na enkele succesvolle samenwerkingen heeft dj Zenne, het disjockey-alias van Senne Van Dijck (20) uit Sint-Antonius Zoersel, in de nacht van donderdag op vrijdag voor het eerst een solosingle gereleased. Met ‘Let Somebody Go’ hoopt hij hoge toppen te scheren. Het is wellicht zijn laatste nummer uit het genre electro dance music, want de beloftevolle plaatjesdraaier wil zich erna graag wagen aan R&B.

6 mei