Na dodelijke klap tijdens avondje uit: bestuurder (25) krijgt eerst 4,5 cel, maar is nu vrijgesproken wegens twijfel

Kalmthout/Turnhout/Merksplas/Stabroek/Kapellen/Brasschaat Kalmthout­se wolf kwam uit Duitsland: “Hij is ondertus­sen van de radar verdwenen”

16 juni De wolf die in mei in de omgeving van de Kalmthoutse Heide enkele schapen doodbeet en ook in Turnhout, Merksplas en later Nederland opdook, was afkomstig uit Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Ondertussen is de zwerver van de radar verdwenen en is het onduidelijk waar het dier zich ophoudt.