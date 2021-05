Mislukte plofkraak op automaat van bpost

Hockey Eredivisie Dragons rekent tijdens finales op doelvrouw Roos Knijff: “Veel kwaliteit in dit team”

7 mei Eén van de speelsters die bij de vrouwen van Dragons tijdens de play-offs een uiterst secure indruk laat is de Nederlandse doelvrouw Roos Knijff. In haar eerste jaar bij de Brasschaatse club staat ze meteen in de play-offfinale. Knijff beseft dat ze in het dubbele treffen met Gantoise wel wat werk zal moeten opknappen. “We zijn de underdog, maar gaan keihard vechten”, zegt Knijff.