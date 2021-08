Minister-president Jan Jambon (60) en zijn An Gilops (55) zijn getrouwd

Schoten Wie deze escape room binnen de 4.444 seconden verlaat met alle kristallen, krijgt 200 euro mee naar huis: “Geen sleutel nodig, alles werkt digitaal”

30 juli In tegenstelling tot Antwerpen telde Schoten tot voor kort geen enkele escaperoom. Daar is sinds deze week verandering in gekomen. Tim Meyvis (35) heeft in zijn woning op de Zilvervosdreef ‘The Omega Directive’ geopend. Geen enkele sleutel komt eraan te pas, want de escaperoom werkt volledig op computers. Het thema: sciencefiction met een knipoog naar de Oude Grieken.