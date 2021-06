Minister-president Jambon (61) krijgt eerste vaccin

ANTWERPEN Jongeren­wer­king Tutti Fratelli speelt voor het eerst in hetpaleis: “We springen van de ene coup de théâtre in de andere”

24 mei De algemene werking van het sociaal theater Tutti Fratelli onder de vleugels van actrice Reinhilde Decleir, heeft het afgelopen jaar dikwijls stilgelegen. Maar de jongerenwerking Giovani Fratelli kon wél gewoon doorgaan. In juni staat het gezelschap voor de allereerste keer op de planken van ‘hetpaleis’ in de Stadsschouwburg met de voorstelling ‘Is dat alles?’. “Is identiteit iets van jezelf of wordt het door een ander op je lijf geschreven?”