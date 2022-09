Mijn Burgerprofiel voortaan ook te raadplegen via app: “Loket van de overheid in je broekzak”

BrasschaatVlaams minister-president en Vlaams minister voor Digitalisering Jan Jambon (N-VA) heeft woensdag in het gemeentehuis van Brasschaat de mobiele app van ‘Mijn Burgerprofiel’ gelanceerd. Zo kan je makkelijk via je smartphone overheidsattesten raadplegen, vergunningen aanvragen of opvolgen en identiteitsdocumenten bewaren. Dertien gemeenten waaronder Brasschaat hebben al een lokale variant van de applicatie.

Al langer heeft ‘Mijn Burgerprofiel’ een website. “Meer dan zeventig procent van de lokale besturen is erop aangesloten via de webstek. We hebben vorig jaar 16 miljoen aanmeldingen gehad”, vertelt Jambon, Vlaams minister voor Digitalisering. “De computerversie werd ook alsmaar meer gebruikt op de smartphone, al was die daar niet aan aangepast. Als logische stap hebben we nu een mobiele, gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld voor het meest gebruikte toestel. Die kan je downloaden via de Apple Store of Google Play en is onmiddellijk beschikbaar.”

Digitale portefeuille

De app centraliseert voor de burger een pak overheidsdocumenten, die ook per thema zoals mobiliteit of ‘wonen en energie’ te raadplegen zijn. Zo wil de Vlaamse overheid tegemoet komen aan de vraag van vier op vijf Vlamingen voor één digitale plek van alle zaken tussen overheid en burger. “Met de applicatie heb je een overheidsloket in je broek- of jaszak zitten dat de klok rond beschikbaar is. Je vindt er alle documenten en meldingen van de overheid. Fiscale attesten, een visverlof, een huwelijksakte... Ook premies en vergunningen aanvragen kan je via de app. We maken het de burgers gemakkelijk om hun zaken met de overheid zoveel mogelijk van thuis en digitaal te kunnen regelen. Dit vormt dan ook een nieuwe boost voor de digitale overheid.”

Nieuw tegenover de website is de digitale portefeuille, waar je officiële documenten zoals een identiteitskaart of rijbewijs of toegangsbewijzen veilig kan stockeren en zo altijd mee op zak hebt. Weldra kan je pasjes of kaarten toevoegen die met een QR-code of een klassieke barcode werken. Denk maar aan een kaart voor de bibliotheek. Met één klik kan je ook officiële overheidsdocumenten uit je eBox zoals vergunningen of attesten toevoegen aan de wallet. Die zijn vanaf dan ook offline bruikbaar. Verder vind je in de app ook nieuwtjes en activiteiten uit de databank ‘Uit in Vlaanderen’.

Jan Jambon lanceert de digitale app van Mijn Burgerprofiel

Lokale versie

Van de nieuwe app lanceren alvast dertien pilootgemeenten een eigen versie van de applicatie. Het gaat om Brasschaat, Mortsel, Sint-Niklaas, Lokeren, Puurs-Sint-Amands, Ronse, Haacht, Wingene, De Panne, Houthalen-Helchteren, Grimbergen en Zonnebeke. De stad Mechelen zal over enkele weken een eigen Burgerprofiel-app uitbrengen. Aan die variant kunnen gemeenten en hun leveranciers zoals intercommunales uitbreidingen doen. Met die innovatieve aanpak van open systeem wil Vlaanderen over twee jaar alle lokale besturen aangesloten hebben op Mijn Burgerprofiel. De negentig Vlaamse steden die momenteel via de firma Fairville beschikken over de ‘Onze Stad’-app, zullen tegen dan eveneens overstappen naar het platform van Mijn Burgerprofiel. Bij die lokale varianten krijg je bijvoorbeeld nieuwtjes uit je eigen gemeente en kan je ook handig afspraken maken op het gemeentehuis. Of raadpleeg daar de afvalkalender.

Eenvoudig

De primeur van de plaatselijke versie was voor Jambons thuisgemeente Brasschaat. “Daarop zijn we zeer fier”, glundert waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA). “Het past volledig binnen onze missie om iedereen op de digitale kar te trekken. De mobiele app maakt het voor de burgers ook zo eenvoudig mogelijk. Ik was zelf eigenlijk verbaasd hoeveel informatie er allemaal te vinden is.”

Tegelijkertijd met de lancering start een communicatiecampagne om Mijn Burgerprofiel bij het grote publiek bekend te maken als hét overheidsloket dat 24/24 en 7/7 open is. Via gerichte voorbeelden en radiospots wordt het gebruiksgemak in de verf gezet.

Mijn Burgerprofiel heeft een digitale app gekregen

De app wordt alvast gepromoot aan het gemeentehuis van Brasschaat

