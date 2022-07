“Meld niet op social media dat je op vakantie vertrekt.” Politie arresteert drie inbrekers en geeft advies om huizen inbraakproof te maken

Maak het niet te makkelijk

Wees een waakzame buur in het algemeen. In het oog houden wat er in de straat of bij de buren gebeurt, kan helpen om het risico op diefstal te verminderen. Een BIN (buurtinformatienetwerk), via Whatsapp bijvoorbeeld, kan daar enorm bij helpen. Let ook op merktekens die dieven aanbrengen, zoals krijtstrepen op de grond of plakband.