Maatregelen voor werken druk kruispunt Maria-ter-Heide versoepeld: Brechtsebaan en Kerkedreef weer helemaal open

Brasschaat doet indrukwek­kend inhaalma­noeu­vre: restafval per inwoner op jaar tijd gedaald met 34%

Voor het jaar 2021 was Brasschaat nog een van de slechtste leerlingen uit de klas wat betreft het aantal kilogram restafval. De gemeente produceerde per inwoner maar liefst 143 kilo. Het opgelegd streefdoel voor 2022 was 21 kilogram per inwoner minder. Dat behaalde de gemeente met de vingers in de neus, want ze produceerde vorig jaar nog maar 95 kilogram restafval per inwoner. Met dank aan het gedifferentieerd tarief, dat begin 2022 haar intrede deed.