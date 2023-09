Louis, Lucas en Eloise uit Brasschaat zijn klaar voor hun eerste schooldag

65.000 m2 ziekenhuis netjes krijgen? Ze zijn er al sinds februari vorig jaar mee bezig: ZNA Cadix wordt grondig gepoetst

Op 18 september, binnen een kleine drie weken, is het zover: dan opent het gloednieuwe ziekenhuis ZNA Cadix op het Eilandje. De voorbereidingen zijn volop bezig, maar er worden niet enkel nieuwe MRI-scanners geleverd of spoeddiensten getest: het nieuwe ziekenhuis wordt ook grondig gepoetst. Daar is de dienst Housekeeping al sinds februari 2022 mee bezig. “Soms geraak ik de weg weleens kwijt: het is hier enorm groot”, klinkt het bij poetsman Paul.