Lisa (97) overlijdt na brand in haar huis: “Een fiere, nette dame die je altijd op hakken zag”

Brasschaat“Ze had zeker 100 jaar moeten worden. Zó gezond was ze nog.” Na een brand in haar woning in Brasschaat is de 97-jarige Elisabeth – zeg maar Lisa – Nuyts maandagochtend overleden. Tot voor corona werkte ze nog als vrijwilligster in woonzorgcentrum Vesalius, waar haar man tot aan zijn dood verbleef. “Ze bracht bij ons altijd ambiance, zelfs tijdens een modeshow”, glimlacht animatrice Griet Van Assche.