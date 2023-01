Limburgers van 18 en 17 jaar opgepakt voor aanslag met vuurwerkbom in Antwerps drugsmilieu

Brasschaat/MaasmechelenVier jonge Limburgers zijn vanmorgen gearresteerd op verdenking van een aanslag met een vuurwerkbom op de Bredabaan in Brasschaat. Twee 18-jarigen zijn aangehouden, twee 17-jarige verdachten zijn voorgeleid bij de jeugdrechter in Limburg. De aanslag is gelinkt aan het drugsmilieu. De aanslag in Brasschaat is waarschijnlijk gelinkt aan eerdere aanslagen in Maasmechelen.

Afgelopen weekend ontplofte een vuurwerkbom aan een bedrijfsgebouw op de Bredabaan in Brasschaat. Onbekenden hadden een explosief met zwaar Cobra-vuurwerk tot ontploffing gebracht aan de voordeur van de villa waar het “Business Center Brasschaat” is gevestigd. Tientallen firma’s hebben hun zetel in dat gebouw.

Vermoedelijk was de aanslag gericht tegen transportfirma Lukritrans dat er zijn zetel heeft. De zaakvoerder van Lukritrans, Luk S. , is vorige week gearresteerd in een drugsonderzoek waarbij een vrachtwagen een container ten onrechte op een Antwerpse haventerminal had afgehaald. Dergelijke ‘vergissingen’ zijn vaak een aanwijzing dat in de container cocaïne zit verstopt.

Zondag konden al twee verdachten voor de aanslag in Brasschaat worden opgepakt. Het ging om de 19-jarige Milan K. uit Maasmechelen en zijn 18-jarige vriendin.

Woordvoerster Kato Belmans van het Antwerpse parket: “De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen heeft in het kader van het onderzoek naar de aanslag in Brasschaat vandaag/woensdag drie huiszoekingen uitgevoerd in Dilsen-Stokkem, Lanaken en Maasmechelen. Hierbij werden vier personen, twee 18-jarigen en twee 17-jarigen, gearresteerd. De twee meerderjarigen werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen, die besliste hen aan te houden. Ze verschijnen maandag voor de raadkamer. De twee minderjarigen worden voorgeleid bij de jeugdrechter."

Link met eerdere aanslagen

De speurders in Antwerpen werken voor hun onderzoek samen met hun collega’s in Limburg. Er zijn aanwijzingen dat de aanslag in Brasschaat gelinkt is aan eerdere aanslagen in Maasmechelen. De daders viseerden toen een 18-jarige uit Maasmechelen. Eerst werd een aanslag met een vuurwerkbom gepleegd in een appartementsblok in de straat Op de Duif in Maasmechelen. Daar woont de jongeman tegenwoordig bij zijn grootvader. Enkele dagen later ontplofte een vuurwerkbom op zijn vorige adres, in de Bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk, waar zijn moeder nog woont.

Tegen de 18-jarige die geviseerd wordt loopt een drugsonderzoek bij het parket van Brugge. De jongeman was eerder ook te zien in het Nederlandse opsporingsprogramma “Opsporing Verzocht” omdat hij passanten in Eindhoven had aangevallen. Ook dat onderzoek loopt nog.

