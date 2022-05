Leerlingen van academie transformeren nutskasten in Mariaburg tot kunstkasten

BrasschaatStreetart verovert stilaan Brasschaat. Na het centrum is de wijk Mariaburg aan de beurt. Daar mochten de leerlingen van de Academie Noord voor beeldende kunsten de nutskasten met graffiti bespuiten. Het resultaat is het artistiek project ‘Tour Elentrik’ met voorlopig acht mythologisch geïnspireerde pareltjes.

De eerste gepimpte nutskasten verschenen al in 2018 op de Bredabaan. Omdat die zo goed in de smaak vielen, wilde de gemeente het concept verder uitrollen samen met de Academie Noord, de academie voor beeldende kunsten Brasschaat-Stabroek. In overleg met directeur Koen De Roovere werd het kunstproject verder uitgewerkt door het Brasschaats cultuurcentrum en Treepack, het Leuvens kunstenaarscollectief gespecialiseerd in muurschilderingen en streetart.

Icarus, Argus en Scylla

Tijdens de lessen maakten de leerlingen met hun leerkrachten de ontwerpen voor de nutskasten. In het najaar van 2021 leerden ze op workshops onder begeleiding van Treepack werken met spuitbussen en sjablonen. In maart en april mochten de kinderen acht nutskasten in de wijk Mariaburg onder handen nemen. Mythologische wezens vormen de rode draad in ‘Tour Elentrik’ van een drietal kilometer. Onder meer de jongen met wassen vleugels Icarus en de reus met honderd ogen Argus zijn een bron van inspiratie. “Wij hebben gekozen voor Scylla. Op onze graffiti-werk komt het zeemonster uit het water en grijpt het een boot vast”, vertelt de 14-jarige Pieter. Als kers op de taart gaan ook leerkrachten Alain Verster en Marie Van Praag elk een nutskast verfraaien.

Over het resultaat zijn cultuurschepen Carla Pantens (N-VA) en onderwijsschepen Inez Ven (N-VA) razend enthousiast. “Ongelofelijk veel inwoners vragen ons of jullie dat ook niet in hun wijk willen komen doen”, lacht Ven. Daar zouden de leerlingen van de academie geen nee op zeggen. “De graffiti spuiten was echt superleuk om te doen”, joelen ze.

De acht artistieke nutskasten zijn te vinden op de Kapelsesteenweg 340, de Sint Antoniuslei 54, de Sint Antoniuslei 108 (drie exemplaren), de Henrilei 49, de Henrilei 44A en de Lage Kaart 6.

Volledig scherm Argus, de reus met honderd ogen, was het uitgangspunt van dit pareltje © emz

Volledig scherm Pieter (eerste van links): "Wij hebben gekozen voor Scylla. Op ons graffiti-werk komt het zeemonster uit het water en grijpt het een boot vast" © emz

Volledig scherm Het zeemonster Scylla uit de Griekse mythologie inspireerde enkele jongens tot deze creatie © emz

Volledig scherm Bo (11) werkte mee aan deze kunstkasten © emz