Leerlingen van Academie Noorden tonen artistiek talent op eindexpo’s

Al ruim 100.000 Vlamingen vroegen MijnVer­bouw­Pre­mie aan: zo kan jij je renovatie­pro­ject financie­ren

Koop je een woning met energielabel E of F, dan verplicht de Vlaamse overheid je om die binnen de vijf te jaar renoveren naar label D of beter. Gelukkig springt Vadertje Staat bij in de kosten, en dat hebben maar wat Vlamingen geweten: het eengemaakte loket ‘MijnVerbouwPremie’ kreeg al meer dan 100.000 aanvragen. Kan je bovenop de eventuele premie nog een financiële injectie gebruiken voor jouw verbouwproject? Spaargids.be overloopt de leningsmogelijkheden.