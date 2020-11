Korte achtervolging eindigt in Zwemdoklei na botsing: chauffeur onder invloed

LINKEROEVER Lekkeroe­ver op Linkeroe­ver, bouwgrond wordt tijdelijk ingericht als eetbare tuin: “Meewerken met de natuur is gemakkelij­ker dan tegenwer­ken”

23 november Vijfduizend nieuwe bomen en planten in een eetbare tuin. Dat is wat het team achter ‘Lekkeroever’ wil bereiken met de lege lap grond van vijfduizend vierkante meter aan het Stedelijk Lyceum op Linkeroever. “Een leeg grasveld of een park is géén natuur, gecontroleerde verwildering met eetbare planten wél.”