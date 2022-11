Koor en bigband slaan handen in elkaar voor concert

Kalmthout Unieke gebeurte­nis in Arboretum Kalmthout: boomdahlia bloeit voor tweede keer in 16 jaar tijd

Wie de komende dagen het Arboretum in Kalmthout bezoekt, kan getuige zijn van een vrij unieke gebeurtenis. De boomdahlia staat er in bloei en dat is iets dat in ons klimaat nauwelijks gebeurd. De tropische plant staat al sinds 2006 in het Arboretum maar bloeide op die zestien jaar tijd nog maar één keer (in 2014).

25 november