Koop een driekoningentaart en maak kans op juweel met kroontje ter waarde van 1.800 euro

“Driekoningen blijft een heerlijk en nostalgisch feest waar iedereen wel op een of andere manier een leuke herinnering aan overhoudt”, aldus Emelie Janssens van Patisserie Manus. Die leuke herinnering kan wel eens een kostbaar juweel worden als je een taart van de patisserie koopt. “ Vorig jaar was onze winactie een laaiend succes. Aangezien het ook nu weer een hobbelig jaar geweest is en we onze klanten graag in de watten leggen, doen we het gewoon nog een keer. Het mag ook dit jaar eens wat meer zijn.”

Uitgeloot

Die kan je winnen door jezelf te trakteren op een lekkere driekoningentaart bij Patisserie Manus in Brasschaat en Kapellen of in de verkooppunten Keurslager Van Gijsel in Edegem, Bakkerij Bonitas in Mortsel, De Broodnatie in Berchem, Atelier N°11 in Berchem of Versgalerij André in Kalmthout. De actie loopt nog tot en met zondag Iedere dag staat op minstens een van de taarten onderaan ‘Proficiat, u heeft gewonnen’. “De winnaars mogen zich bij ons melden. Uit hen wordt aan het einde van de week één hoofdwinnaar geloot. Die gaat dan naar huis met het gouden juweel”, besluit Emelie Janssens van Patisserie Manus.