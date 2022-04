Kom 1.000 oldtimers en blitse sportwagens bewonderen in Gemeentepark van Brasschaat

ANTWERPEN Voortaan worden ook bouwmateri­a­len per fiets geleverd om vracht- en bestelwa­gens uit de stad te weren

Zware bouwmaterialen vervoeren met de fiets om bestelwagens uit de stad te weren is in Antwerpen geen utopie meer. Aannemers kunnen voortaan tot honderd kilogram aan materiaal op hun werf laten leveren in de stad, last-minute en per fiets. “We leveren op een ecologische manier én zorgen voor minder verkeer in Antwerpen.”

20 april