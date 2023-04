Kleuter (3) in levensgevaar na aanrijding met vluchtmisdrijf in Brasschaat: “Getuige hoorde wagen met gierende banden vertrekken”

In Maria-ter-Heide (Brasschaat) is in de vooravond rond 19 uur een meisje van 3 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding op het zebrapad. Het meisje stak ter hoogte van het kruispunt Bredabaan met de Brechtsebaan over het zebrapad de weg over. Daar werd zij aangereden door een auto die daarna vluchtmisdrijf pleegde.