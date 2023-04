KIJK. Federaal parlementslid neemt zoontje mee naar vergadering: “Ik ga er geen gewoonte van maken”

Ingrid Vander Veken schrijft ontroerend oorlogsver­haal over ‘verloren’ jonge Joodse moeder: “De échte geschiede­nis, dat is die van de gewone mensen”

Wat doe je met een doos vol oorlogsbrieven? Hoe geef je een Joodse vrouw die in Auschwitz is vermoord, eerherstel voor een verloren leven? Ingrid Vander Veken (75) heeft een onthutsend en noodzakelijk boek geschreven. Mét parallellen naar vandaag, want ook nu woedt in Europa een oorlog met miljoenen vluchtelingen.