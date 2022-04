Kanonnier worden? Ga dan naar jobdag van Bataljon Artillerie in Brasschaat

Je komt alles te weten over een job bij de veldartillerie. De rondleiding biedt een inkijk in de specifieke wereld. De functies van kanonnier (soldaat), teamverantwoordelijke artillerie (onderofficier) en de job van pelotonscommandant (officier) komen aan bod. Deelnemers leren onmiddellijk de werkomgeving kennen, maken kennis met toekomstige collega’s, materiaal en infrastructuur. Mortieren, een houwitser en andere bewapening worden bezichtigd of gedemonstreerd. De militairen vertellen met veel plezier over hun ervaringen in binnen- en buitenland. Er wordt ook uitgelegd hoe je kan inschrijven en hoe de selectie verloopt. Zo worden bijvoorbeeld de sporttesten gedemonstreerd.