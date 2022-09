Kaas- en delicatessenwinkel Lourdon bestaat halve eeuw: “Kwaliteit en dienstverlening, alleen dan hou je het vol”

Lourdon is een begrip in Brasschaat en ver daarbuiten. Marie Lourdon startte ergens in het najaar van 1972 met een klein winkeltje met kaas. Later werd het nog verdergezet door de dochter en in 2012 was het Anja Faes die de zaak overnam. En dat was toen toch wel een hele carrière switch. “Ik was 42 en al zo'n twintig jaar actief in de verzekeringswereld”, vertelt Anja. “Een job die ik met veel passie deed, maar toch had ik toen zo iets: ga ik dit blijven doen ? En dat antwoord was nee (lacht). En toen geraakte ik aan de praat met de toenmalige eigenares van Lourdon. Die zocht iemand om de winkel over te nemen. Ik werkte graag met mijn handen én ik hield (en nog altijd) van lekker eten en drinken. Het is toen dat ik de knoop heb doorgehakt en de sprong heb gewaagd. Eigenlijk kende ik niet zo heel veel van kazen, maar ik ben me meteen op alle mogelijke vlakken gaan bijscholen.”