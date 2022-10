Kaartse beek krijgt opnieuw open bedding en een nieuwe fietsbrug

De Kaartse beek loopt over het grondgebied van Brasschaat en Kapellen. Stroomafwaarts ter hoogte van de Jagersdreef/Fabrieksstraat zit er een zeer lange inbuizing die in slechte staat is. Er moeten regelmatig ingrepen gedaan worden om opstoppingen te voorkomen of op te lossen en dat zorgde ook regelmatig voor wateroverlast. “We gaan nu de hele constructie opbreken”, zegt deputé Jan De Haes (N-VA). “De waterloop krijgt terug een open bedding. In de wijk is ook een stuk van de linkeroever van de beek in zeer slechte staat. Nieuwe schanskorven zullen de versleten oeverversteviging vervangen. Daarnaast gaan we ook de brug aan de Zijdefabriekstraat en Moerbeienlaan afbreken en vervangen door een fietsbrug. De huidige brug is namelijk te laag en dat zorgt voor overlast wanneer er meer water door de beek stroomt, zoals bij hevige regenval.”