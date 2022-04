Inloophuis mag opnieuw op drie jaar financiële steun rekenen van Kom Op Tegen Kanker

Het inloophuis is gevestigd in de gebouwen van jeugdverblijf Bielebale. Mensen met kanker en hun omgeving kunnen er terecht. Vrijwillige gastvrouwen, gastheren, lesgevers, ervaringsdeskundigen en/of oncologen bieden een maandelijks ontspannend en informatief aanbod. Dat gaat van workshops (gezond) koken over fysiek opnieuw opbouwen of introductie zorgmassage tot informatie over behandelingen van bepaalde kankers en weer aan het werk gaan. “Via contacten met elkaar en deelname aan activiteiten, informatiesessies en workshops is er voor iedereen de ruimte om hun kanker een plaats te geven, steun te ondervinden en een weg te vinden met en na deze afschuwelijke ziekte”, aldus coördinator Els Dehaemers.